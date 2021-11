Nie daj się koronawirusowi. Zaszczep się trzecią dawką. Poradnik małopolskiego NFZ

Na przestrzeni ostatnich dni liczba zakażeń koronawirusem gwałtownie wzrosła, a lekarze nie mają wątpliwości, że to nie koniec zachorowań. Tylko we wtorek, 9 listopada, w Małopolsce pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymało 1011 osób, w całej Polsce potwierdzono ponad 13,6 tys. zakażeń.

Zaszczep się! To najskuteczniejsza broń

W walce z COVID-19 najskuteczniejszą bronią są szczepienia. Pomagają one uniknąć choroby, a jeśli do zakażenia dojdzie, łagodzą jego przebieg i chronią przed śmiercią.

Wszystkie pełnoletnie osoby, które szczepienie przeciwko COVID-19 mają już za sobą, mogą przyjąć dawkę przypominającą preparatu, wzmacniającą odporność. Rejestracja ruszyła 2 listopada, a medycy w punktach szczepień czekają na osoby, które ostatnią dawkę szczepionki chroniącej przed SARS-CoV-2 przyjęły co najmniej pół roku temu.