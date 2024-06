Nie oglądasz Euro 2024? To może przejażdżka po Krakowie historycznym autobusem lub tramwajem?

"I tak się właśnie dzieje. Dotrzymujemy tej obietnicy. MAN będzie dostępny dla krakowian i turystów już w najbliższą niedzielę, kiedy to po raz pierwszy w ramach KLM będą kursować historyczne autobusy" - dodaje krakowski przewoźnik.

Historyczne tramwaje będą kursować na linii nr 0 z przystanku Dajwór do Cichego Kącika. Do jej obsługi zostanie skierowany pociąg złożony z trzech wagonów - N, ND i PN2.