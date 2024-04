Nie udało się uratować kobiety, na której auto spadło drzewo. Tak wygląda samochód po wypadku ZDJĘCIA

Na przejeżdżające ul. Stachonie w Zakopanem spadło drzewo. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło ok. godz. 11. na miejscu wypadku pojawiły się strażacy, a także Zespół Ratownictwa Medycznego z Zakopanego i Policja. Strażacy musieli odciąć dach pojazdu aby dostać się do poszkodowanej. Pomimo wysiłków młodej kobiety jadącej samochodem nie udało się uratować.

Policja apeluje, aby pozostać w domach i nie wychodzić na zewnątrz. - zdejmij z parapetów doniczki, zamknij okna i drzwi, zostań w domu - apeluje zakopiańska policja.

Strażacy cały czas jeżdżą do powalonych drzew i konarów.