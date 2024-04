Nie żyje ceniony krakowski lekarz Krzysztof Czarnobilski. "Nie odmawiał wsparcia i pomocy"

28 kwietnia, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, internista, geriatra, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

"Doktor Krzysztof Czarnobilski przede wszystkim lubił ludzi, dlatego nie tylko leczył, ale też z zaangażowaniem edukował jak zmieniać nawyki, żeby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją" - żegna Krzysztofa Czarnobilskiego szpital MSWiA. - "W mediach, w książkach, podczas spotkań – apelował zwłaszcza do seniorów, żeby nie bali się żyć i zaczynali życie na nowo. Przekonywał, że mogą i powinni być aktywni fizycznie – co zresztą było ważne także dla niego. Wspólnie z żoną i córką zdobywał najwyższe szczyty w polskich i słowackich Tatrach – zwykle pod osłoną nocy, by o świcie podziwiać wschody słońca.

Jako internista, geriatra, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i dyrektor ds. Lecznictwa w Szpitalu MSWiA w Krakowie – zyskał wielką sympatię i wdzięczność pacjentów. Zawsze miał dla nich czas, kojący uśmiech, dobre słowo… ale przede wszystkim, z całych sił walczył o ich powrót do zdrowia".