Nie żyje dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Krzysztof Radwan odszedł po długiej i ciężkiej chorobie

Dyrektor od 1989 do 2021 roku

Krzysztof Radwan pełnił funkcję dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie od 1989 do 2021 roku. Przez te lata jego główne obszary działalności ukierunkowane były na rozwój przestrzenny, infrastrukturalny i programowy Muzeum. On w latach 1992-1996 doprowadził do kompleksowej restauracji, połączonej z pracami naukowo-badawczymi, samolotów z czasów pionierskich lotnictwa i Wielkiej Wojny.