Nie żyje Wojciech Karolak, legenda polskiego jazzu. Muzyk miał 82 lata

W dorobku artystycznym Wojciecha Karolaka znalazły się również napisane przez niego numery kabaretowe i rozrywkowe. To także autor muzyki filmowej do: "Miłość z listy przebojów", "Filip z konopi", "Konopielka", "Niech żyje miłość" czy "Bardzo spokojna wieś". Jest też twórcą muzyki do musicalu "Dracula" oraz spektakli: "Ubu król" i "Dekameron".

Karolak trafił w latach 1973-74 do rankingu "Jazz Forum" magazynu "Jazz International". W roku 2010 został wyróżniony nagrodą "Złoty Fryderyk", która przyznana została mu za całokształt artystycznej pracy. Za ścieżkę dźwiękową, stworzoną do filmu "Excentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy", został w 2016 roku wyróżniony laurem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł.