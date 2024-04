Niecodzienna akcja strażaków i służb weterynaryjnych: musieli złapać jastrzębia, który wleciał do kurnika w jednym z gospodarstw w Kobylance

Wszystko wydarzyło się w wielkanocną niedzielę po południu. Z reakcji strażaków z Kobylanki, którzy rozmawiali z gospodarzami, jastrząb wleciał na teren ogrodzonego wybiegu dla kur. Spacerował, rozglądał się, po czym przeniósł się do kurnika. Najpewniej uznał, że on też ma święta i jakiś smakołyk z tej okazji mu się należy. Nie musiał specjalnie o niego zabiegać – był wszak w miejscu, gdzie jedzenie miał na wyciągnięcie pazurów i dzioba. Wiemy, że jego łupem padło dwie kury. Ponieważ nie dał się przepłoszyć, właściciele zaalarmowali strażaków.

- Na miejsce została zadysponowana lokalna jednostka OSP z Kobylanki – relacjonuje nam Dariusz Surmacz, oficer prasowy KP PSP w Gorlicach.

Zaskoczenie druhów, którzy przyjechali na miejsce, na pewno nie było małe. W ratowaniu kotów z drzew, psów, które miały pecha i zaklinowały się w ciasnych miejscach czy usuwaniu gniazd szerszeni mieli już doświadczenie. Ale jak złapać dzikiego, drapieżnego ptaka tak, by nie zrobić mu krzywdy?

- O zdarzeniu poinformowany został również Marcin Przybycień, powiatowy lekarz weterynarii – dodaje Surmacz.

Na miejsce dotarła również firma Dankon, która na co dzień zajmuje się usuwaniem martwych zwierząt z dróg. Tym razem, na szczęście, miała nieco inne zadanie – schwytać ptaka i wypuścić go w bezpiecznym miejscu.

- Udało się to dosyć szybko – opowiada nam Konrad Krupczak, właściciel tejże firmy. - Ptak został wypuszczony na wolność na granicy Krygu i Dominikowic – dodaje.