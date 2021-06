Niejasna przyszłość przedszkola w Bieżanowie. Nabór trwał, a budynek... do wyburzenia

Rodziców, którzy posyłają - i chcą nadal posyłać - dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 28 przy ul. Duża Góra, a także tych, którzy startowali w rekrutacji przeznaczonej dla nowych przedszkolaków, cała sprawa mocno zbulwersowała. Skąpe informacje, zaskakiwanie spóźnionymi decyzjami, dla niektórych - odebranie szans na miejsce w innym przedszkolu... O co chodzi? O przedszkole, które nadaje się już tylko do rozbiórki i postawienia nowego. I o to, że do dziś nie podano stuprocentowo pewnej informacji, gdzie placówka tymczasowo się przeniesie, a przekazywanej deklaracji odbudowania przedszkola - nie ma na piśmie.

Jak relacjonują nam rodzice przedszkolaków, cała sprawa rozpoczęła się 23 kwietnia, kiedy otrzymali mail od dyrekcji przedszkola o przeprowadzonym okresowym przeglądzie technicznym budynku, który ujawnił pogarszający się stan dachu. Wtedy też dowiedzieli się, że szczegółowa ekspertyza budynku wykazała uszkodzenie konstrukcji. Dyrektorka przedszkola poinformowała, że w roku 2021/2022 będzie ono funkcjonowało w lokalu zastępczym, którego poszukiwania trwają. Równolegle pojawiły się informacje, że dotychczasowy budynek może zostać wyburzony. Na tym nie koniec. 23 kwietnia to zarazem dokładnie termin rozstrzygnięcia rekrutacji do przedszkoli na następny rok szkolny - tego dnia podano do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych placówek. Rodzice dzieci, którzy chcieli posłać swoje pociechy do przedszkola "Na Tęczowym Wzgórzu" nr 28 przy ul. Duża Góra i tam starali się o miejsce, dowiedzieli się właśnie dopiero tego dnia, że... zostają na lodzie.

- Dzieci kontynuujące uczęszczanie do tej placówki mają zapewnione miejsce w tym przedszkolu, natomiast Urząd Miasta wstrzymał rekrutację nowych dzieci na rok szkolny 2021/2022 - tłumaczy jeden z rodziców przedszkolaków z Bieżanowa. Rodzicom nie mieści się w głowie, że stało się to dopiero w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji do krakowskich przedszkoli (co dla wielu oznacza odebranie szansy na zapisanie dziecka do innej placówki w okolicy), bo wiedza o złym stanie budynku była powszechnie znana przynajmniej miesiąc do półtora miesiąca wcześniej. Niektórzy dziwią się, po co w ogóle było ruszać z naborem do przedszkola w rozpadającym się budynku, którego żywotność przewidziano na 30 lat, a te już dawno minęły.

- W najgorszej sytuacji pozostali ci, którzy wpisali tylko nasze przedszkole we wniosku w rekrutacji. Wiem, że są też rodzice, którzy chcieli zapisać rodzeństwo do najmłodszej grupy. Niestety, dla nich wstrzymanie rekrutacji do przedszkola oznacza dzieci rozsiane w różnych placówkach, zapewne na różnych osiedlach - opowiada nam jedna z mam dziecka z Przedszkola nr 28.

Rodzice obecnych przedszkolaków z przedszkola przy ul. Duża Góra, okoliczni mieszkańcy, podkreślają, że teraz dla nich najistotniejsze jest, aby przedszkole zostało przeniesione tymczasowo do pobliskiej lokalizacji, wraz z nauczycielami prowadzącymi obecne grupy, a także to, aby otrzymać od magistratu jasne deklaracje co do przyszłości placówki. - Mamy żal do Urzędu Miasta o zbyt późne podjęcie działań i pozbawienie nas możliwości dokonania jakiegokolwiek wyboru. Ale tego już nie zmienimy. Teraz patrzymy wprzód i chcemy otrzymać odpowiedzi na pytania: Czy przedszkole zostanie odbudowane na Dużej Górze? W jakim czasie powróci na swoje miejsce? Czy w przyszłych latach będzie prowadzona rekrutacja? - wymienia jeden z rodziców. - Podobno urząd miasta zadeklarował na spotkaniu z dyrekcją przedszkola odbudowanie placówki w tym samym miejscu. Jednak z tego, co mi wiadomo, nie jest to deklaracja złożona na piśmie - dodaje.

Osoby zainteresowane zwracają uwagę, że rekrutacja do krakowskich przedszkoli ruszyła z początkiem marca, a również w marcu odbył się doroczny przegląd techniczny obiektu Przedszkola nr 28. - Właśnie wtedy, gdy dopiero zaczynała ruszać rekrutacja. Byłam na tym przeglądzie i stan techniczny tej placówki wiał grozą, już w marcu było widać, że to przedszkole się rozpada. Zresztą nie raz wcześniej wspominałam, że bez sensu inwestować pieniądze w ten stary, sypiący się budynek - mówi nam Barbara Leśniak, przewodnicząca komisji edukacji i kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Komentuje, że urzędnicy w sprawie przedszkola pokazali brak empatii. - Nie przejmują się, co będzie z przedszkolakami i ich rodzicami, co z pracownikami przedszkola, nie konsultowano się, nie robiono ustaleń - wskazuje.

Natomiast dyrektorka Przedszkola nr 28 podkreśla, że wynik ekspertyzy dla budynku, został przekazany w kwietniu. - W związku z tym rekrutacja w marcu miała prawo przebiegać normalnie. Dopiero, gdy zostały wykonane ekspertyzy i o stanie obiektu wypowiedzieli się specjaliści, można było podjąć decyzję, co dalej z budynkiem - czy nadaje się do remontu, czy do rozbiórki - mówi dyrektor Regina Drążek.

Magistrat teraz podaje, że przedszkole rzeczywiście ma zostać wyburzone, docelowo wzniesione na nowo, a w nowym roku będzie funkcjonować w lokalu tymczasowym. Jak mówi dyrektor przedszkola - tymczasowo przeniesie się ono o 2-3 km od obecnej lokalizacji.

Rodzice dopiero w ostatnich dniach zostali poinformowani o wyborze nowej lokalizacji - przy ul. Republiki Korczakowskiej 3 os. Nowy Prokocim). Jednak zarówno przedszkole, jak i Urząd Miasta jeszcze wciąż nie podają ostatecznej (i pewnej) informacji o lokalizacji, ponieważ umowa najmu lokalu jest analizowana przez radcę prawnego. - Ostateczna informacja będzie znana w najbliższych dniach - mówi dyr. Regina Drążek. W nowej lokalizacji znajdzie się miejsce dla przedszkolaków, które kolejny rok będą chodzić do Przedszkola nr 28. A co z rodzicami, którzy dopiero chcieli posłać dzieci do tej placówki, startowali w rekrutacji i na koniec dowiedzieli się, że zostaje ona wstrzymana i nie będzie przyjęć? - Może się uda, że w nowym, tymczasowym lokalu będzie na tyle miejsc, że również nowe dzieci będziemy mogli przyjąć. Rodziców poinformowaliśmy, że w takiej sytuacji, podczas wakacji zostałaby ogłoszona dodatkowa rekrutacja - odpowiada (dyrektorka) dyrektor przedszkola. - Na razie jednak ta sprawa jest w toku i czekamy na szczęśliwe jej zakończenie.

Interpelację w sprawie niejasnej przyszłości przedszkola z Bieżanowa złożyła radna miasta Małgorzata Kot (PiS), jeszcze nie ma odpowiedzi. Zadaliśmy pytania o to przedszkole w krakowskim magistracie. Urząd teraz informuje m.in., że budynek przy ul. Duża Góra 30 jest w złym stanie technicznym, natomiast na podstawie opracowanej ekspertyzy zostały wykonane prace zabezpieczające elementów konstrukcyjnych oraz poszycia dachu. Te prace pozwolą na funkcjonowanie przedszkola do końca obecnego roku szkolnego w dotychczasowej lokalizacji. - W ekspertyzie stwierdzono, że ze względu na poziom degradacji konstrukcji oraz jej deformację przedmiotowy budynek przedszkola nie nadaje się pod względem ekonomicznym i technicznym do przeprowadzenia remontu lub modernizacji - informuje Dariusz Nowak z biura prasowego magistratu. Graniczny czas eksploatacji budynku został ustalony na 30 września br. i po tym terminie planowane jest jego wyburzenie.

Urząd Miasta przekazuje, że docelowo planowane jest wybudowanie nowego budynku przedszkolnego na miejscu dotychczasowego. - W bieżącym roku Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie planuje opracować koncepcję budowy nowego budynku przedszkola oraz złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP), z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zlokalizowane jest przedszkole. Po uzyskaniu warunków zabudowy podjęte zostaną działania zmierzające do wprowadzenia tego zadania inwestycyjnego do budżetu miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej - przekazuje Dariusz Nowak. Urząd podaje , że "przedszkole w dotychczasowej lokalizacji wznowi pracę po wybudowaniu nowego budynku", więc - nie wiadomo kiedy dokładnie. Jak tłumaczą urzędnicy, zależy to od wielu czynników: uzyskania potrzebnych pozwoleń, zapewnienia finansowania zadania poprzez przyjęcie stosownych uchwał przez Radę Miasta Krakowa (szacunkowy koszt może wynieść ok. 10-12 mln zł), przeprowadzenia procedur przetargowych, realizacji robót budowlanych itd. Natomiast od Barbary Leśniak z Rady Dzielnicy XII dowiadujemy się, że pojawiły się informacje ze strony urzędu, iż nowy budynek miałby zostać wzniesiony do dwóch lat.

W magistracie pytaliśmy też, dlaczego decyzje co do nowej lokalizacji przedszkola nie zostały przekazane rodzicom wcześniej oraz - kiedy je ostatecznie uzyskają. Urząd odpowiada, że informacja o złym stanie technicznym dotarła do Wydziału Edukacji 2 kwietnia 2021 r., potwierdzenie tej informacji - 14 kwietnia. - Wydział był w stałym kontakcie z dyrektorem przedszkola, który uczestniczył w spotkaniach, rozmowach i wizjach lokalnych na etapie poszukiwania i wyboru lokalu alternatywnego dla placówki. Informacja na temat lokalizacji czasowej Samorządowego Przedszkola nr 28 zostanie przekazana po zawarciu umowy z właścicielem lokalu. Wcześniejsze jej podanie jako wiążącej byłoby obarczone ryzykiem wprowadzenia opinii publicznej (rodziców) w błąd, mogłoby również zostać negatywnie odebrane przez właściciela lokalu, z którym trwają uzgodnienia - przekonuje Dariusz Nowak.