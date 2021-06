Kraków. Pożar Archiwum Miejskiego - upał i grzyby niszczą zawilgocone dokumenty. Uratowano 15 metrów. Do 1 procenta daleko Piotr Ogórek

Ze spalonego archiwum Urzędu Miasta Krakowa udało się uratować 15 metrów bieżących z 20 km akt. To dokumenty, które "wróciły do życia" i wkrótce trafią z powrotem do zasobu archiwalnego miasta. Do suszenia przekazano także kolejnych 11 metrów akt. Jeszcze w maju urzędnicy szacowali, że uda się uratować ponad 200 metrów, czyli zaledwie jeden procent wszystkich akt. Do tego poziomu wciąż jednak bardzo daleko. Choć ok. 250 metrów akt zostało zamrożonych, to jeszcze nie oznacza, że uda się je uratować.