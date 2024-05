„Nieprawdziwe informacje w oświadczeniu Kazimierza Śliwińskiego” – mocna riposta prezesa MZPN Ryszarda Kołtuna

Odpowiedź prezesa MZPN Ryszarda Kołtuna na oświadczenie Kazimierza Śliwińskiego

Czy gdyby MZPN nie był zdolny do działań związanych z prowadzeniem dużych projektów dotyczących prowadzenia rozgrywek piłkarskich, zdefiniowanych w naszym statucie, powierzonych przez PZPN, zdefiniowanych w uchwałach PZPN jako prawo i domena wojewódzkich związków, takie rozgrywki by się odbywały z cotygodniową regularnością z udziałem tysięcy drużyn według ustalonych przez MZPN zasad i terminarzy?

Tak sprawne zarządzanie skomplikowanymi zadaniami związanymi z organizacją przez MZPN rozgrywek we wszystkich kategoriach wiekowych jest możliwe m.in. dzięki grupie wyspecjalizowanych działaczy społecznych, a także opłacanych przez naszą organizację pracowników i realizatorów usług, zlecanych przez MZPN. Takie zlecenie realizował od ponad 2 lat Kazimierz Śliwiński, pełniący dotąd funkcję prezesa Podokręgu Kraków, wystawiając za nie rachunek MZPN w formie comiesięcznej faktury na kwotę kilku tysięcy złotych, za prowadzenie i koordynowanie prac związanych z rozgrywkami PPN w Krakowie. MZPN, dzięki wypracowanemu w wieloletniej praktyce know-how oraz przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest jedynym obecnie podmiotem zdolnym do organizacji rozgrywek w takiej skali i w takiej skali je realizującym. MZPN organizuje m.in. rozgrywki dzieci i młodzieży w Małopolsce i w Krakowie, a że jako jedyny podmiot pozarządowy ma obecnie zdolności do organizacji takich, świadczy najlepiej próba wykorzystania naszej pracy przez zewnętrzny podmiot, reprezentowany przez byłego prezesa Podokręgu.

Analiza dokumentów, a także pogłębianych sukcesywnie informacji, napływających od naszych członków, a także informacji zamieszczanych od 7 kwietnia na platformie FB Fundacji Piłkarski Kraków, pozwoliła nam ustalić z dużym prawdopodobieństwem, że Fundacja Piłkarski Kraków nie organizuje własnych rozgrywek, na których organizację prawdopodobnie pozyskała środki z zadania w ramach budżetu obywatelskiego, ale jako zadanie przez siebie realizowane zgłosiła rozgrywki organizowane już przez MZPN - nie informując MZPN jako faktycznego organizatora rozgrywek dziecięcych w Krakowie o takim działaniu oraz nie uzyskując od MZPN żadnego pełnomocnictwa do takiego działania. Możliwości zaistnienia takich okoliczności bada obecnie także Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, realizator zadania z budżetu obywatelskiego pn. Piłkarskie mistrzostwa Krakowa dzieci, z którym to organem pozostajemy w kontakcie, służącym wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących tak poważnej sprawy jak właściwa i uczciwa dystrybucja środków publicznych.

Nie występowaliśmy o środki publiczne na organizację rozgrywek, ponieważ rozgrywki piłkarskie dla dzieci zrzeszonych w klubach będących członkami MZPN, od lat realizujemy uczciwie z własnych środków i przy wykorzystaniu własnych zasobów wymienionych powyżej (Extranet, własne środki, własna grupa pracowników i działaczy, własny system zgłoszeń, wyznaczenie zasad, autorski sposób ustalania terminarzy itd.), tak jak nakazują stosowne przepisy prawa (ustawa o sporcie, stosowne statuty, regulaminy, uchwały). Wyłączne prawo do prowadzenia rozgrywek na każdym szczeblu pozostawia PZPN-owi i jego wojewódzkim agendom, w tym wypadku MZPN-owi oraz jego strukturom terenowym. Prawo to nie podlega dystrybucji na inne, zewnętrzne wobec MZPN podmioty.

Nieprawdziwe jest także twierdzenie podważające uzasadnienie dot. przyczyn rozwiązania podokręgu MZPN w Krakowie. Prawdziwe uzasadnienie zostało przedstawione publicznie w komunikacie z 9 maja ( w tym miejscu ). Cytuję za nim: "Rozgrywki dzieci są od lat organizowane przez MZPN i jego struktury terenowe, uczestniczą w nich tysiące dzieci z 800 klubów Małopolski. Podokręg w Krakowie został reaktywowany także i może przede wszystkim po to, by się tą działalnością zajmować. Niestety, nie zajmował się nią w oczekiwanym stopniu. Zajmował się nią natomiast zamiast tego, jak się okazało w celach prywatnych, Kazimierz Śliwiński. (...) Tymczasem "Prezesa oraz zarząd MZPN obejmuje statutowy obowiązek działania na rzecz małopolskiej piłki i członków naszego stowarzyszenia w oparciu o zasady uczciwości, najwyższe standardy etyczne i mam prawo takiej postawy oczekiwać od wszystkich osób z organów zarządczych organizacji."

Właśnie z tych powodów, by chronić budowaną przez dziesięciolecia, pozycję MZPN jako uczciwego, wiarygodnego organizatora niezliczonej liczby przedsięwzięć piłkarskich w Małopolsce, musieliśmy zdecydowanie i jednoznacznie odciąć się od niejasnych, ukrywanych przez długi czas także przed wszystkimi członkami społeczności naszego stowarzyszenia, działaniami byłego prezesa Podokręgu Kraków, jego Fundacji Piłkarski Kraków oraz powiązanych osób. Było to konieczne ze względu na kwestie etyczne, dobro Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, naszą wiarygodność i nieposzlakowaną opinię w otoczeniu społecznym jako godnego zaufania partnera w sportowych przedsięwzięciach - także dla samorządu Krakowa oraz innych miast i gmin Małopolski, władz PZPN, władz województwa małopolskiego, wszelkich innych naszych partnerów we wspólnej działalności na rzecz małopolskiej piłki.

Decyzje MZPN potrzebne były też do usprawnienia działań naszej organizacji w obszarze krakowskiego futbolu. Będzie to konieczne prawdopodobnie w wymiarze szerszym niż się nam początkowo wydawało. Po podjęciu decyzji osobowych przez Zarząd MZPN i ich upublicznieniu napływają bowiem do nas nowe informacje, które poddajemy weryfikacji - o działaniach byłego prezesa, które oceniać można jako co najmniej niegodne standardów naszej organizacji. Rozpoczęliśmy więc audyt działań, podejmowanych, ale też zaniechanych, przez byłego prezesa Podokręgu Kraków i innych członków władz MZPN, na podstawie których będziemy podejmować dalsze działania."