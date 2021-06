Niespodzianki nie było. Ryszard Kołtun prezesem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Byłemu piłkarzowi nie podobała się ordynacja wyborcza, której zgodność z prawem podważał, a w myśl której kandydat musiał zebrać minimum 30 jawnych deklaracji poparcia od delegatów na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Co prawda na kilka dni przed zebraniem zarząd MZPN podjął uchwałę, na mocy której wycofał się z tego wymogu, ale Sosin uznał, że to za późno i z kandydowania się wycofał, jednocześnie zapowiedział, że będzie domagał się unieważnienia procedury wyborczej.

Zebranie, które przeprowadzono w małej Tauron Arenie, prócz formalnych decyzji, związanych z przeprowadzeniem obrad, rozpoczęło się od podziękowań dla ustępującego prezesa Ryszarda Niemca, który przez aklamację został wybrany honorowym prezesem MZPN. On sam również podziękował za blisko trzydzieści lat pracy w małopolskiej, a wcześniej krakowskiej centrali piłkarskiej. Odniósł się jednak również do sprawy zamieszania wokół procedury wyborów prezesa.

- Klub, którego mandatariusz wyraził chęć kandydowania na prezesa MZPN, przekroczył granicę dobrego obyczaju - grzmiał Niemiec. Dodał również: - Mieszanie organów sądowniczych w proces kampanii wyborczej, jest właśnie przekroczeniem dobrych obyczajów. Sąd powszechny oddalił jednak skargę, a także komisja prawna PZPN pod przewodnictwem mecenasa Zielińskiego przyznała rację MZPN, że miał prawo w dowolny, przez siebie interpretowany sposób ustalić reguły gry przy wyborze prezesa! Zarząd uchylił jednak na wniosek kandydata na prezesa Ryszarda Kołtuna wymóg 30 deklaracji poparcia. Uznał on bowiem, że jest dla niego dyskomfortem ubieganie się w pojedynkę o godność prezesa.