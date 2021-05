Niestrawny Rosołek dla piłkarzy Sandecji Nowy Sącz

Koniec serii zadziałał źle

Goście mieli piękną serię meczów bez porażki – aż 17, ale została ona przerwana w niedzielę w Radomiu. Od meczu z Arką mieli rozpocząć nową, ale zadanie było trudne, bo walczyli z kandydatem do awansu. I nie udało się.

Nie zagrali m.in. kontuzjowany Dawid Szufryn (przeszedł operację) oraz Tomasz Boczek (za kartki). Trener Dariusz Dudek postawił na młody skład, w którym znalazło się czterech młodzieżowców.

Szybkie prowadzenie Arki

Arka zaczęła od strzału Adama Deji, po którym piłka poleciała wysoko nad poprzeczkę. Goście odpowiedzieli podobnym uderzeniem Michała Walskiego. Po chwili jednak musieli przełknąć gorzką pigułkę. Arkadiusz Kasperkiewicz wywalczył piłkę w pojedynku z Kamilem Ogorzałym i z linii końcowej idealnie dograł piłkę na 6 m przed bramkę, a Maciejowi Rosołkowi pozostało tylko skierować piłkę do siatki. To uspokoiło grę gospodarzy, którzy mogli poczekać na to, co zrobią sądeczanie.