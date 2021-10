Nocny wypadek autobusu na krajówce pod Krynicą-Zdrojem

Tuż po godzinie dwudziestej pierwszej w czwartek, 21 października 2021 r., do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dotarła alarmująca wiadomość o wypadku z udziałem autobusu na odcinku drogi krajowej nr 75 pomiędzy Nowym Sączem i Krynicą-Zdrojem.

W Nowej Wsi w gminie Łabowa doszło do zderzenia autobusu z numerami rejestracyjnymi Krakowa (KR) z osobowym fiatem punto mającym rejestrację powiatu nowosądeckiego (KNS).

Jak przekazuje oficer dyżurny Miejskiej Komendy PSP w Nowym Sączu do akcji skierowane zostały roty z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju, jednak one musiały pokonać spory odcinek trasy prowadzącej przez góry. Niemalże tuż obok przykrego zdarzenia na bardzo ruchliwej szosie swoją remizę mają druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wsi i to właśnie oni mogli najszybciej przybyć z pomocą. Do akcji pojechali swoim nowym samochodem, który niedawno przywiózł im prezes Małopolskiego Związku OSP RP, wiceminister resortu środowiska Edward Siarka.