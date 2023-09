Nowa drabinka na Kozią Przełęcz jest szersza, stabilniejsza i bezpieczniejsza

Stara 8-metrowa drabinka została zdemontowana pod konie ubiegłego tygodnia. Równolegle pracownicy wynajętej przez Tatrzański Park Narodowy firmy zaczęli montować nową. Operacja się udała. Teraz drabinka czeka na odbiór przez TPN i ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zamontowana nowa drabinka będzie wygodniejsza dla turystów. - Przede wszystkim jest ona szersza od starej. O ile stara miała szerokość 20 cm, ta nowa jest szeroka na ok. 50 cm – mówi Marta Mazik.

Dodatkowo szczeble nowej drabiny są kwadratowe. W starej były one okrągłe, co powodowało, że łatwiej można było się z nich ześlizgnąć.

- Nowa drabina została wypoziomowana, także stanie na niej jest dużo bezpieczniejsze i wygodniejsze. W odniesieniu do Koziej Przełęczy ma przebieg pionowy, a nie jak do tej pory po skosie. To naszym zdaniem również zwiększa bezpieczeństwo osób, które będą ją pokonywały – mówi Marta Mazik.