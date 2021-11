Nowa lokalizacja karetek w Tarnowie i powiecie zagrozi bezpieczeństwu? Plany urzędników wojewody oprotestowane

Pomysły urzędników pod ostrzałem krytyki

Tarnów miałby stracić dwie z sześciu karetek, które w tym momencie stacjonują w ciągu dnia w mieście, na rzecz Lisiej Góry i Pleśnej. Z kolei karetka z Gromnika po 20 latach miałaby zostać przesunięta do Ciężkowic, a z Szerzyn do Ryglic.

Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w przesłanym kilka dni temu piśmie poinformował starostę tarnowskiego i prezydenta Tarnowa o tym, że przeprowadził analizę funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie małopolskim. Jej skutkiem ma być kilka zmian m.in. związanych z przesunięciem karetek i zespołów wyjazdowych do innych miejscowości.

Przeniosą karetki z Tarnowa do gmin?

Blisko 80 proc. wszystkich wyjazdów realizowanych przez pogotowie wykonywanych jest w tym momencie przez karetki, które stacjonują właśnie w Tarnowie. To w mieście dochodzi do największej liczby zdarzeń, bo też jest tu najwięcej zakładów pracy, urzędów, szkół, do których przyjeżdżają codziennie mieszkańcy całego regionu.