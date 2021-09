Nowa piosenka krakowskiej wokalistki ukrywającej się pod pseudonimem KIWI - "Monochrom"

Pod pseudonimem KIWI kryje się Wiktoria Nazarian, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów z Krakowa. Ma w sobie pół krwi polskiej i pół ormiańskiej. Zanim rozpoczęła solową karierę była częścią projektu Out Of The Box, który współtworzyła z Mateuszem Frankiewiczem z Hyper Son.

Dziś Wiktoria mówi, że najpiękniejsze rzeczy powstają, kiedy zamknie się sam na sam ze swoim laptopem w pokoju na jedenastym piętrze. Uwielbia połączenie delikatnego wokalu z elektronicznym brzmieniem. Tworzy piosenki, które łapią za serce i hipnotyzują słuchacza. Najbliżej tej muzyce do alternatywnego R&B.

Swój pierwszy singiel pt. "Zatraceni" wydała w ramach projektu FONOBO Pitcher. Kontynuując współpracę z FONOBO Label wypuściła EP-kę "Nocą". Po drodze artystka została doceniona przez Spotify, a teraz zbiera materiał na debiutancką płytę. Jej pierwszą zapowiedzią był wydany w czerwcu 2021 r. singiel "Tańcz". Druga właśnie trafiła do serwisów cyfrowych i na kanał wydawcy.