Nowa przestrzeń rekreacji dla mieszkańców. Ogród MuFo Strzelnica otwarty

- Obszar około pół hektara, który do tej pory był zapomnianym zieleńcem wokół wspaniałego budynku Strzelnicy na Woli Justowskiej, jego uzupełnieniem jest ogród nawiązujący charakterem do tego, co było tu wcześniej, czyli pól strzelniczych, na których można było ćwiczyć - mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Kulochwyty, które służyły ćwiczeniom strzelania zamieniły się w lunety, w ogrodzie stanęły siedziska, pryzmaty rozpraszające światło. - Miejsce, które z jednej stron pokazuje historię Strzelnicy, z drugiej nawiązuje do nowego wykorzystania tego miejsca, czyli Muzeum Fotografii – dodaje Piotr Kempf.

W zabytkowym budynku Strzelnicy, przy ul. Królowej Jadwigi Muzeum Fotografii działa od 2018 roku. Mieszczą się tu dwie sale wystawiennicze. W jednej z nich prezentowana jest wystawa stała „Portret”. MuFo organizuje w Strzelnicy warsztaty dla dzieci i spotkania dla dorosłych, prowadzi też muzealną księgarnię, restaurację Projekt Strzelnica, a teraz zaprasza także do zmodernizowanego ogrodu - przestrzeni, gdzie sztuka fotografii łączy się z relaksem.