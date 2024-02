Nowe fakty w sprawie morderstwa w Zimnodole pod Olkuszem. Zbrodnia była wyjątkowo brutalna

Nowe fakty w sprawie morderstwa w Zimnodole pod Olkuszem

W Zimnodole pod Olkuszem w Małopolsce doszło do zabójstwa. 22 lutego 2024 roku odnaleziono ciało mężczyzny. Do szpitala trafiła kobieta. Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi śledztwo.

- Do zdarzenia doszło 9 stycznia. Zwłoki zostały ujawnione 22 lutego. W międzyczasie doszło do zbeszczeszczania zwłok – to jest rozczłonkowania i próby ukrycia tego co się wydarzyło - mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” prokurator Janusz Kowalski.

Jak podkreślił prokurator z Prokuratury Rejonowej w Krakowie kobieta usłyszała trzy zarzuty: spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała skutkujących śmiercią, nieudzielenia pomocy i zbeszczeszczania zwłok. Do wszystkich się przyznała składając bardzo obszerne wyjaśnienia.

W najbliższym czasie prokuratura w ramach prowadzonego śledztwa sprawdzi, czy podczas składania wyjaśnień nie doszło do matactwa.

Jak podaje Fakt Grzegorz i Małgorzata Ż. poznali się w latach 90. w olkuskim szpitalu. Ona pracowała w centrali telefonicznej. On był ochroniarzem. W 1995 roku wzięli ślub i przeprowadzili się do Zimnodołu. Po śmierci ich syna kobieta zażądała rozwodu i poznała nowego partnera. Po czasie wróciła jednak do byłego męża.

Jak relacjonowali mieszkańcy Małgorzata Ż. jeszcze do nie dawna kręciła się po Zimnodole. Cały czas chodziła do pracy, rozmawiała ze spotkanymi we wsi sąsiadami. Pytana o męża odpowiadała, że znajduje się on w szpitalu. Pewnego dnia myśląc, że w domu mogło dojść do jakiegoś wypadku sąsiedzi wezwali policję. Dom był bowiem zamknięty i pogrążony w ciemnościach od kilku dni.