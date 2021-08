Nowe fakty w sprawie śmierci Klaudii S. Partner przyznał się do jej zabójstwa

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w marcu bieżącego roku. W brytyjskim mieście Hull, w jednym z domów przy Lambert Street około 6 rano znaleziono ciężko ranną polkę - 30-letnią Klaudię S. Niestety, mimo interwencji lekarzy obrażenia były zbyt poważne i kobieta zmarła. W tej sprawie zatrzymany został wówczas jej partner, Amadeusz S. Pochodzący z miejscowoście Stóże (gmina Grybów, powiat nowosądecki) mężczyzna trafił do aresztu. Sprawę badała brytyjska policja.

Po czterech miesiącach, które spędził za kratkami na wyspach, odbyła się wstępna rozprawa. Jak podaje portal The Polish Telegraph, Amadeusz S. wziął w niej udział. Nie przyznał się jednak do morderstwa, ale wziął na siebie winę za śmierć młodej kobiety. Potwierdził, że przyczynił się do zabójstwa, jednak zaprzeczył, że było to morderstwo.