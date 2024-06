Nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Nowa łóżka to nie tylko odpowiedź na najbardziej przyziemną potrzebę, jak własny kąt do spania w czasie pobytu w szpitalu z dzieckiem. Łóżka od Fundacji Ronalda McDonalda są przede wszystkim wielofunkcyjne i kompaktowe. Dzięki funkcji składania zajmują niewiele miejsca. W ciągu dnia służą jako fotel idealny do przytulania, wspólnego oglądania bajek i czytania książeczek. Wieczorem wystarczy jeden ruch, by zamienić je w wygodne miejsce do spania. Pojemnik na pościel i łatwy do czyszczenia materiał sprzyjają funkcjonowaniu w ciasnych nieraz salach szpitalnych, które muszą służyć za salon, sypialnię i jadalnię w jednym. Dzięki temu rodzic może być blisko pochłoniętego leczeniem dziecka i zadbać o swoją własną regenerację w godnych warunkach.