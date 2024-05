Pierwsza operacja w Uniwersyteckim Centrum Robotyki Pediatrycznej w Krakowie. Pacjentka czuje się dobrze i już została wypisana do domu

Uniwersyteckie Centrum Robotyki Pediatrycznej w Krakowie zostało oficjalnie uruchomione kilka dni temu. Nowoczesny robot, który znalazł się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, składa się z konsoli i czterech ramion – trzy z nich wyposażone są w narzędzia, czwarte w kamerę wysokiej rozdzielczości, zapewniającą lekarzowi trójwymiarowy obraz. W trakcie zabiegu lekarz siedzi w konsoli nieopodal pacjenta i kontroluje pracę narzędzi robotycznych, które na wzór ludzkiej dłoni mogą się zginać i obracać. Niewielkie rozmiary ramion pozwalają na minimalne nacięcia. Robot przekłada ruchy dłoni chirurga na bardzo precyzyjne (bez mikrodrżenia) ruchy narzędzi robotycznych. Pozwala to na wykonywanie zabiegów w trudno dostępnych miejscach, z mniejszym urazem tkanek.

- Zespół chirurgów urologicznych zoperował 5-letnią dziewczynkę. Operacja polegała na usunięciu torbieli nerki. Ogromne znaczenie miały tu zwiększone możliwości ruchu narzędziem, których nie można by było wykonać ani ręką chirurga ani za pomocą laparoskopu. Wycięcie torbieli za pomocą robota było w pełni kontrolowane i bezpieczniejsze dla nerki. Dziewczynka czuje się dobrze, przebywa już w domu - informuje Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Zespół UCRP tworzą wysokiej klasy specjaliści: chirurdzy i urolodzy dziecięcy, anestezjolodzy oraz pielęgniarki przeszkolone w obsłudze robota. Łącznie jest to kilkanaście osób zaangażowanych w proces leczenia małych pacjentów z wykorzystaniem najnowszych technologii. Od wielu tygodni zespół UCRP szkolił się w Krakowie oraz w Paryżu i Arhus, gdzie wykonywane są zabiegi w asyście robota u dzieci.

Czas trwania zabiegu robotycznego zależy od jego typu i złożoności, ale zazwyczaj wynosi od 1 do 3 godzin. Bardziej zaawansowane zabiegi mogą trwać nawet do 8 godzin. Lekarze krakowskiego szpitala dziecięcego planują przeprowadzanie od 100 do 120 zabiegów z wykorzystaniem najnowszego modelu robota rocznie.