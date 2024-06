Nowość w krakowskich restauracjach. W wybranych lokalach zjesz śniadanie ze swoim psem

Czym są PSIADANIA?

PSIADANIA to wynik współpracy z marką PSI BUFET, specjalizującą się w zdrowych i smacznych posiłkach dla psów. Menu PSIADANIA zostało starannie skomponowane, aby zadowolić nawet najbardziej wybredne czworonogi. Oferta obejmuje zarówno opcje niskotłuszczowe, jak i standardowe, dopasowane do różnych potrzeb dietetycznych psów. Akcja ma na celu zachęcenie do odwiedzania ogródków restauracyjnych lub tarasów w towarzystwie swojego pupila, bez konieczności zostawiania go w domu. Podczas gdy właściciele będą delektować się swoim śniadaniem, ich psy otrzymają bezpłatne danie z Psiego Menu. PSIADANIA dostępne są również w odpłatnej wersji dla osób niekorzystających z oferty restauracji.