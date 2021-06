Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym. Daje szansę na międzynarodową karierę w centrach biznesowych

Kierunek GBS przygotuje studentów do rozwoju międzynarodowej kariery w centrach biznesowych należących do największych firm na świecie. Stworzono go we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL). Wśród partnerów kierunku obok ABSL znalazło się 25 czołowych podmiotów sektora. Jak podkreślają autorzy tej inicjatywy, jest to pierwszy kierunek w Polsce, który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę, by kształcić pracowników dla sektora funkcjonującego w otoczeniu rozwijających się technologii i nowych gałęzi gospodarki.

Program studiów został stworzony we współpracy z przedstawicielami globalnych firm, którzy byli zaangażowani w dobór treści kształcenia. Będą oni również prowadzić zajęcia oraz praktyki, umożliwiając studentom dostęp do liderów międzynarodowych korporacji w trakcie całego okresu nauczania.

Od października br. studenci kierunku Global Business Service będą mogli zdobywać umiejętności, które są kluczowe z perspektywy sektora nowoczesnych usług biznesowych: kompetencje przyszłości związane z finansami, analizą danych, nowoczesnymi technologiami a także uniwersalnymi umiejętnościami miękkimi takimi jak: praca zespołowa, zarządzanie zmianą, umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.