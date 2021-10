Nowy odcinek S7 już do poprawki, bo tworzą się wielkie korki. Internauta pokazuje, co jest nie tak [18.10.21] Piotr Rąpalski

"Tydzień temu (4.10.2021) oddano do ruchu nowy odcinek S7 Widoma-Szczepanowice. Odcinek ten pozwala na ominięcie Słomnik. Niestety, na węźle „Szczepanowice” obydwa kierunki (z Warszawy do Krakowa i w przeciwnym kierunku) krzyżują się na jednym rondzie w taki sposób, że jadący z Krakowa muszą ustąpić jadącym z Warszawy" - tak opisany jest film w sieci, który robi furorę wśród kierowców. Autor w miły i jasny sposób wyjaśnia gdzie popełniono błędy i wskazuje jak ich uniknąć. Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad co zamierza zrobić by poprawić sytuację. Czekamy na odpowiedzi.