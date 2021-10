Nowy prezes Sandecji w pierwszym wywiadzie: nie wahałem się ani chwili

Miłosz jak Twoje pierwsze wrażenia po ogłoszeniu tej decyzji? To chyba piękne chwile, gdy kibic klubu zostaje jego prezesem?

(uśmiech) Przedwczoraj otrzymałem propozycję, by zostać prezesem Sandecji. Przyznam, że nie wahałem się ani chwili, przyjąłem ją. Rada nadzorcza zaakceptowała moją kandydaturę, co tu wiele mówić, radość jest spora. Mam już doświadczenie w zarządzaniu klubem, kwestie organizacyjne nie są mi obce. Byłem prokurentem Sandecji u boku Arkadiusza Aleksandra, podobnie jak teraz za czasów Łukasza Morawskiego.

Zwykło się mawiać, że pewnych ofert w życiu po prostu się nie odrzuca, bo nie wypada. Tak było zapewne w tym przypadku.

Dokładnie. Po tylu latach będąc przy Sandecji otrzymałem propozycję pełnienia roli, której jeszcze nie miałem okazji posmakować.

Wraz z objęciem nowego stanowiska zapewne zmieni się Twoja rola w klubie, ale ma się rozumieć, że klubowa telewizja nie przestanie istnieć?

Nie nie nie. Nadal będę odpowiadał za media klubowe. Już nie zobaczycie mnie jednak na murawie w kamizelce i z kamerą w ręku… Będę nadal współtworzył stronę klubową, zostaję przy mediach klubowych. Na pewno nie będę za to rzecznikiem prasowym Sandecji, a decyzję o tym kto zostanie moim następcą przekażę zapewne na początku tygodnia.