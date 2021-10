Nowy Sącz. 44- latek po wyjściu z więzienia znów znęcał się nad schorowaną matką. Wrócił za kratki Klaudia Kulak

Po tym, jak znęcał się nad matką trafił do więzienia. Niestety po odbyciu kary jego zachowanie nie uległo poprawie. Jeszcze tego samego dnia po opuszczeniu aresztu policjanci zostali wezwani na interwencję do jednej z posesji na terenie powiatu nowosądeckiego w sprawie awantury domowej. Okazało się, że jej sprawcą był ten sam 44-latek. Znów był agresywny w stosunku do swojej matki. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.