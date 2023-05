Nowy Sącz. Do szpitala przyszedł po receptę, a wyszedł z monitorem pod pachą. Sądeczanin może spędzić w więzieniu nawet 5 lat

Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zauważyli, że z jednej z pracowni zginął monitor ze znajdującego się tam urządzenia medycznego. Natychmiast powiadomili sądeckich policjantów, którzy wysłali w rejon placówki patrol.

- Jadąc na interwencję, mundurowi zauważyli mężczyznę niosącego monitor, który szedł w stronę pobliskiego lombardu - relacjonuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Podejrzewając, że może to być sprawca kradzieży, postanowili go wylegitymować. 36-letni mieszkaniec Nowego Sącza zaczął się wymijająco tłumaczyć.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i wraz z nim udali się do spitala. W jego obecności odtworzyli zapis kamer monitoringu. Nagranie potwierdziło się, że to 36-latek wyniósł monitor z lecznicy. Co więcej, zabezpieczony przy nim sprzęt, figurował w szpitalnej ewidencji wyposażenia.