Nowy Sącz. Na nowosądeckim rynku tańczyły tłumy młodzieży. Sądeczanie włączyli się w akcję Jerusalem Dance Challenge [ZDJĘCIA, WIDEO]

Taniec zbliża ludzi i pomaga przekraczać granice. To właśnie taka ideal przyświecała twórcom tanecznego wyzwania, który miał pomóc ludziom tworzyć wspólnotę w czasie, kiedy dystansowanie było konieczne. Akcja zatoczyła szerokie kręgi na całym święcie i dotarła również do Nowego Sącza.

Choreografia tańczona przez duża grupę dzieciaków i młodzieży z sądeckich szkół zrobiła ogromne wrażenie. Była to również jedna z pierwszych po pandemii okazja do spotkania większej grupy osób na wolnym powietrzu oraz do integracji uczniów placówek z Nowego Sącza.

W wydarzeniu wziął udział również prezydent Ludomir Handzel. Podziękował pomysłodawczyniom: Katarzynie Jankowicz oraz Beacie Pawłowskiej za zaangażowanie i organizację wydarzenia oraz uczniom za liczne przybycie i wkład pracy włożony w opanowanie kroków.