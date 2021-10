Nowy Sącz. Prezydent Handzel ignoruje głos 260 mieszkańców? Boisko na Dąbrówce najprawdopodobniej nie powstanie

Projekt, na który zagłosowało 260 mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2021, najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany. „Dąbrówka Przyspiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma się Razem" - Budowa boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza zwyciężyła, ale prezydent Nowego Sącza odmówił realizacji zadania, które oszacowano na 150 tys. zł.

„W przeprowadzonych trzech kolejnych postępowaniach przetargowych, oferty z najniższą ceną znacznie przekraczały kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie przedmiotowego zadania, na co niewątpliwie miał wpływ znaczny wzrost cen robocizny i materiałów budowlanych, który nastąpił w ostatnim roku. Biorąc pod uwagę powyższe w sytuacji tak znacznego braku środków na realizacje określonego zadania, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest odmowa realizacji zadania (brak reżimu bezwzględnej realizacji)" - czytamy w piśmie podpisanym przez prezydenta Ludomira Handzla do radnego Kądziołki. Najtańsza oferta wyceniona została na ponad 280 tys. zł co przekracza wartość zadania.