Nowy Sącz. Rekordowa popularność budżetu obywatelskiego w stolicy Sądecczyzny. Ruszyło głosowanie nad 109 projektami Tatiana Biela

W tym roku budżet obywatelski cieszył się w Nowym Sączu wyjątkową popularnością wśród projektodawców fot. Piotr Gaborek

Mieszkańcy Nowego Sącza zgłosili w tym roku rekordową liczbę projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2022. Z 213 propozycji nadesłanych propozycji komisja weryfikacyjna wybrała ostatecznie 109. O tym, które projekty ostatecznie zostaną zrealizowane zadecyduje głosowanie, które rozpoczęło się 17 września i potrwa do 24 września. Do rozdysponowania pomiędzy 25 osiedli pozostaje kwota ponad 3,4 mln zł.