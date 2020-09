Nowy Sącz. Trwa budowa tymczasowego mostu na rzece Kamienica. Kiedy będzie gotowa? [ZDJĘCIA]

Nowy Sącz wyda 1,2 mln zł na budowę tymczasowej przeprawy oraz 250 tys. zł na dokumentację projektową nowego mostu, który powstanie w miejsce wyłączonego z użytku mostu w ciągu ul. Kamiennej. Na taki wydatek zgodzili się podczas nadzwyczajnej sesji nowosądeccy radni. Tymczasowa konstrukcja pochodzić będzie z Agencji Rezerw Materiałowych Wojska Polskiego. Do kosztów jej postawienia dołoży się również sąsiednia gmina Kamionka Wielka. Wójt Andrzej Stanek zadeklarował możliwy wkład finansowy do tej inwestycji w wysokości 200 tys. zł.

Tymczasowy most ma być gotowy do 30 września, a posłużyć do końca 2021 roku. Wtedy powinien być już gotowy nowy most na Kamienicy.