Nowy Sącz. Za nami pierwszy pierwszy etap XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

- To trudny moment. Wielu utalentowanych śpiewaków nie zakwalifikowało się do II etapu. Tych, którzy odpadli zapraszamy do nas - jurorów - na konsultacje, można się będzie dowiedzieć jakie mamy dla nich uwagi. Jesteśmy teraz do waszej dyspozycji – mówiła Małgorzata Walewska, podczas ogłaszania pierwszego werdyktu jury. - A tych, którym wiek pozwoli zapraszamy za dwa lata – podkreślała. I rzeczywiście, do jurorów ustawiły się długie kolejki młodych artystów, którzy chcieli się dowiedzieć nad czym przede wszystkim muszą jeszcze popracować.

W I etapie, który trwał dwa dni, młodzi śpiewacy wykonywali dwa utwory z trzech proponowanych: jeden wybrany przez siebie, a drugi przez jurorów. Program uczestników I etapu nie przekraczał 10 minut. „Poziom Konkursu jest bardzo wysoki. Mieliśmy z kogo wybierać. Zwłaszcza, że do Konkursu przystąpiło sporo osobowości. To dobrze rokuje” – podsumowała I etap Małgorzata Walewska.

Co ciekawe, w tym roku było w Konkursie o wiele więcej niż zazwyczaj głosów niskich, zarówno żeńskich, jak i męskich, choć cały czas najliczniejszą grupą są sopranistki – 17. W innych głosach proporcje układały się następująco: mezzosopran -15, baryton – 5, tenor – 4, bas – 4, kontratenor – 1.