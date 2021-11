Nowy Sącz. Zawrzało po przemówieniu okolicznościowym prezydenta Handzla. Poseł PiS: To skandaliczne słowa. Martwię się o jego zdrowie

11 listopada kilkaset osób uczestniczyło w Patriotycznym Śpiewaniu pod Dębem Wolności na nowosądeckich Plantach. To tam też podczas okolicznościowego przemówienia prezydent Ludomir Handzel miał skrytykować dyplomację rządów Prawa i Sprawiedliwości. Obszerny fragment wystąpienia opublikował portal wPolityce.pl.

- Ja mam nadzieję, że do Polski powróci profesjonalna dyplomacja, która zapewni Polsce bezpieczeństwo, a nie podpalanie kolejnych frontów na całym świecie. Mam nadzieję, że podamy rękę naszym sąsiadom i naszym sojusznikom i nie będziemy niszczyć ich interesów ekonomicznych politycznych i zagrażać. To jest ważne dla pokoju w Polsce i pokoju w Nowym Sączu. (…). Musimy pokazać, że jesteśmy jednością, że chcemy budować Nowy Sącz i go rozwijać. Obyśmy w pokoju mogli to czynić – przytacza słowa z 11 listopada portal.