Nowy sprzęt dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Aparaty do tlenoterapii pomogą przewlekle chorym

Jak ważny jest tlen, przekonaliśmy się w trakcie pandemii COVID-19. Ta choroba była inna niż wszystkie i walka z nią była walką o każdy oddech. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji budowaliśmy lub rozbudowywaliśmy instalacje tlenowe w małopolskich szpitalach. Pandemia dobiegła końca, ale wciąż są pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy potrzebują stałego leczenia tlenem. Dzięki przychylności Premiera Mateusza Morawieckiego pozyskałem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 100 koncentratorów tlenu. To niezwykle potrzebny sprzęt, który będzie miał szansę poprawić komfort życia wielu pacjentom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nowy sprzęt do tlenoterapii domowej został bezpłatnie dostarczony do chrzanowskiej placówki z rządowych rezerw materiałowych. W ramach Poradni Domowego Leczenia Tlenem w Chrzanowie pod opieką znajduje się około 100 pacjentów, którzy wymagają ciągłego podawania tlenu. Dzięki przekazanemu sprzętowi, kolejne 100 osób będzie mogło otrzymywać odpowiednią opiekę.

Przez cały okres trwania pandemii COVID-19 Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzymywał wsparcie rzeczowe z rezerw strategicznych. Do placówki trafiły m.in. kardiomonitory (21 sztuk), respiratory (8 sztuk), pulsoksymetry, termometry elektroniczne, aparaty do terapii nerkozastępczej czy środki do dezynfekcji.

Powiat chrzanowski to obszar, gdzie było dużo przemysłu ciężkiego. Nie tylko przez COVID dziś wiele osób ma problemy z oddychaniem, ale odczuwają skutki chorób zawodowych. Dzięki nowemu sprzętowi szpital będzie mógł poszerzyć swoją ofertę i pomóc większej liczbie osób - podkreśla poseł Krzysztof Kozik.

Jednostka otrzymała także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które umożliwiły zakup niezbędnego sprzętu, w tym ambulansu, aparatu RTG z ramieniem C, aparatu rentgenowskiego pełnocyfrowego dwudetektorowego, lasera wysokoenergetycznego, aparatów EKG oraz łóżek szpitalnych. Ponadto, dzięki środkom w wysokości 1,2 mln zł, Szpital mógł przeprowadzić modernizację i rozbudowę stacji dializ.