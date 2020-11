Nowy Targ. Nauczycielka historii w "Goszczyńskim" odmówiła pracy z uczniami popierającymi... Strajk Kobiet

O sprawie jako pierwsza napisała Wirtualna Polska, do której zgłosił się rodzic jednego z uczniów, uczęszczających do nowotarskiego liceum. Klasa nastolatka ma obecnie zajęcia zdalne. To właśnie podczas połącznia internetowego z nauczycielką historii miały paść słowa, które wiele osób odebrało jako niedozwolone - mowa o zabranianiu uczniom wolności przekonań.

Historyczka na początku e-lekcji miała oznajmić uczniom, że: "Nie będzie łączyć się na Messengerze z uczniami, którzy mają piorun, nazistowski symbol w profilówce. I nie będę ich odpytywać przez Messengera".

Wyjaśnić należy, że Messenger to stworzona przez zespół Facebooka i podpięta pod tę platformę społecznościową aplikacja, która pozwala prowadzić rozmowy tekstowe, video oraz połączenia głosowe w internecie.