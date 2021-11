Nowy Targ. Szpital uruchamia oddział covidowy. "Sytuacja staje się coraz bardziej poważna"

Czwarta fala koronawirusa przybiera na sile także na Podhalu. Dotychczas - zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego - chorych na covid-19 na Podhalu przyjmował jedynie oddział w szpitalu powiatowym w Zakopanem. Od kilku dni 36 łóżek, jakie tam są przeznaczone dla chorych, jest permanentnie zajętych.

- U nas oddział jest cały czas pełny. Jak kogoś wypiszemy, od razu pojawia się kolejny chory. W większości to stany ciężkie, w zdecydowanej większości to osoby niezaszczepione - mówi lek. Łukasz Błoński, ordynator oddziału wewnętrznego z pododdziałem covidowym w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem. Lekarz dodaje, że ok. 60-70 proc. pacjentów to chorzy z terenu powiatu nowotarskiego.