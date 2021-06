Nowy Targ. W niedzielę akcja szczepień na nowotarskim Rynku. Dla wszystkich, bez wcześniejszych zapisów

NOWE Długi. Coraz częściej zlekceważony mały rachunek za telefon prowadzi do dużych kłopotów z zadłużeniem i windykacją; 16.06.2021

Zaczyna się od raptem 30 zł nie zapłaconego w terminie rachunku za smartfona. Szybko robią się z tego setki a nawet tysiące zaległości. Wkracza windykator, a co gorsza - wpis do rejestru niesolidnych dłużników. A to już dramat, bo w takiej sytuacji nawet o chwilówkę na lichwiarskich warunkach jest trudno... Przeczytaj więc nim zlekceważysz terminową zapłatę drobnej kwoty!