Nowy Targ. Zbudują w mieście 130 mieszkań w ramach programu "Mieszkanie+"

Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości czyli rządowa agencja, która zajmuje się realizacją programu "Mieszkanie+" w całym kraju poinformował właśnie że szuka wykonawcy dla inwestycji w Nowym Targu. Firma, która zostanie wybrana przez PFRM zostanie zobligowana do budowy przy ul. Generała Wł. Sikorskiego dużego - sześciopiętrowego budynku. To w nim zostanie zaprojektowane 130 mieszkań. Będą to lokale dwu i trzy pokojowe o średniej powierzchni 40 - kilku metrów kwadratowych.

Wykonawca oprócz samego bloku będzie musiał zbudować też: miejsca postojowe, drogi dojazdowe, chodniki, plac zabaw, oraz infrastrukturę towarzyszącą. Zgodnie z przyjętym harmonogramem mieszkania mają być gotowe pod koniec 2022 roku. Sama budowa powinna rozpocząć się jak tylko rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonawcę a więc jeszcze w tym roku.