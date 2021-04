Nowy tomograf komputerowy trafił do szpitala "Żeromskiego" w Krakowie. To wsparcie z Agencji Rezerw Strategicznych

Wisła Kraków. Mateusz Lis: Stać nas na dobry wynik w Warszawie

- Mamy na szczęście tyle punktów, że możemy być w miarę spokojni. W miarę nie oznacza jednak do końca, a ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by było gdybyśmy dzisiaj nie mieli tej przewagi w tabeli. Potrzebujemy jednego punktu, może jednego zwycięstwa i chcemy to zrobić w najbliższym meczu z Legią - mówi bramkarz Wisły Kraków Mateusz Lis.