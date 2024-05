Obnażała się przed żołnierzami defilującymi w Krakowie. Szuka jej policja

Żołnierze maszerowali 16 maja, kobieta w bramie pozowała i robiła sobie zdjęcia. Na twarzach maszerujących ze sztandarem jednostki widać lekkie uśmiechy, ale takie zachowanie to wykroczenie. Art. 140 kodeksu wykroczeń mówi, że "kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (1 miesiąc), grzywny od 20 zł do 1500 złotych albo karze nagany"