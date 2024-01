Od nowego roku w powiecie dąbrowskim apteki nie pełnią już dyżurów całodobowych. To efekt zmian przepisów, o które zabiegali farmaceuci

Dotąd władze powiatu dąbrowskiego, tak samo jak innych podobnych samorządów w kraju odpowiadały za zapewnienie mieszkańcom całodobowego dostępu do aptek. W praktyce wyglądało to tak, że rada powiatu przygotowywała harmonogram nocnych dyżurów dla działających na terenie powiatu aptek i każda z nich musiała się do tego dostosować. Dzięki temu każdego dnia jedna z aptek na terenie powiatu miała pełnić całodobowy dyżur.

Przymusowe dyżury nocne nie budziły jednak entuzjazmu właścicieli aptek.

- Farmaceuci zgłaszali, że nie mają na tylu pracowników, aby obstawić nocne dyżury, ustalone przez radę powiatu. I mieliśmy też takie sytuacje, że apteka, która według harmonogramu miała mieć dyżur, w rzeczywistości była zamknięta - przyznaje Lesław Wieczorek, starosta powiatu dąbrowskiego.