Odsłonięto pomnik Pála Telekiego. W historii zapisał się jako wielki przyjaciel Polski

Pál Teleki to dwukrotny premier Węgier (1920-1921 i 1939-1941), hrabia Szék, który na kartach naszej historii zapisał się jako ten, który przyjaźń polsko-węgierską traktował z najwyższym honorem i względami moralnymi. W powszechnej świadomości Polaków zasłynął przede wszystkim słowami, które w 1939 r. miał skierować do hitlerowskich Niemiec.

Prędzej wysadzę swoje własne linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę.

- miał powiedzieć Teleki.

Choć pomoc od Węgier Telekiego płynęła do Polski już w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, to właśnie te słowa doprowadziły do popularyzacji w Polsce postaci węgierskiego premiera.

Rzeźbę odsłonili: wiceprezes Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Pála Telekiego w Krakowie Renata Groyecka, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Duda, marszałek małopolski Witold Kozłowski, prof. Gąsowski i Piotr Ossowski, syn Andrzeja Ossowskiego, zmarłego w styczniu tego roku prezesa Komitetu społecznego budowy pomnika. Krakowski IPN reprezentowała podczas uroczystości zastępca dyrektora oddziału Cecylia Radoń.