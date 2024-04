Oficjalne wyniki wyborów samorządowych na burmistrza Bochni. Drugą turę wygrała Magdalena Łacna z Koalicji Obywatelskiej

Kobieta pokieruje solnym grodem. Magdalena Łacna triumfuje w Bochni

O fotel burmistrza Bochni ubiegało się w tegorocznych wyborach w sumie siedmiu kandydatów. W pierwszej turze najlepszy wynik miał wprawdzie Ireneusz Sobas – doświadczony samorządowiec, w przeszłości sekretarz miasta u boku dwóch burmistrzów, przewodniczący struktur miejskich PIS w Bochni, jednak w dogrywce (21 kwietnia) to Magdalena Łacna zdobyła większe poparcie mieszkańców to i to ona będzie nową burmistrz solnego grodu.

Z zawodu jest psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień i psychoterapeutą systemowym. Przez lata pracowała z dziećmi.

Dotychczasowy burmistrz Stefan Kolawiński nie ubiegał się o reelekcję.