Oficjalnie! Wisła Kraków ogłosiła przedłużenie ważnych kontraktów

O tym, że Łasicki i Jaroch podpiszą nowe umowy, mówiło się od wielu miesięcy. Obaj zawodnicy nawet tego nie ukrywali, że tak się stanie, mówili o tym oficjalnie w wywiadach. Kibice zastanawiali się jednak, dlaczego Wisła tak długo zwleka z oficjalnym ogłoszeniem podpisania nowych umów z tymi zawodnikami. Tak naprawdę były to kwestie techniczne, tzn. trzeba było zgrać terminy. Obu stronom nie spieszyło się jakoś specjalnie, bo jasnym było, że do tego przedłużenia i tak dojdzie. I teraz ostatecznie stało się to faktem.

Obaj zawodnicy do Wisły trafili w tym samym czasie, tj. w lecie 2022 roku. Do tej pory Bartosz Jaroch zagrał w barwach „Białej Gwiazdy” 69 razy, strzelił siedem goli i zanotował dziesięć asyst. Igor Łasicki z kolei wystąpił w Wiśle 49 razy. Strzelił dwa gole, zanotował trzy asysty.