Ogień strawił dobytek ich życia. Potrzebna pomoc w odbudowaniu domu w Jazowsku. Wychował się w nim znany aktor

Aby pomóc pogorzelcom potrzebnych będzie około 400 000 zł. Taki cel wyznaczono na zbiórce, choć pewnie nie pokryje kosztów wybudowania domu. Już widać zaangażowanie. Link do zbiórki udostępniają sądeczanie i zebrano około 30 000 złotych. To jednak kropla w morzu potrzeb.

- Tu żyliśmy, a dziś straciliśmy nie tylko dach nad głową, ale też olbrzymią część tego życia. Mimo ogromu tej tragedii jesteśmy razem i jesteśmy zdeterminowani, by zbudować nasz dom od nowa. Niestety, ten stary nie był w tym roku ubezpieczony, więc i my wpisujemy się dziś w stare polskie przysłowie…Wierzymy, że nam się uda, bo taka już nasza, Bierytów, natura. Zresztą… nie mamy innego wyjścia. Będzie to jednak bardzo trudne, bo przewidywane koszty przekraczają nasze możliwości. Proszę Was zatem, w imieniu swoim i rodziny, o finansowe wsparcie - dodał Mateusz Bieryt, którego wielu sądeczan kojarzy jeszcze jako młodego zdolnego chłopaka, który na sądeckich scenach stawiał pierwsze kroki.