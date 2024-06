Ognisko w krakowskim parku? Jest taka możliwość. A legalne grillowanie?

Jak tłumaczy Aleksandra Mikolaszek z ZZM, co do zasady grillowanie w Krakowie przy użyciu lekkich rusztów/grilli nie jest zakazane, należy jednak pamiętać, że zarządcy terenów, administracje budynków, spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mogą ustalać swoje zasady.

Grillowanie w miejskich parkach

Płonie ognisko w lesie

W miejskich lasach, którymi opiekuje się Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, wyznaczone są również dwa miejsca, w których można zorganizować legalne ognisko. Są to Las Witkowicki przy ul. Bibickiej oraz Las Mogilski przy ul. Podbipięty. Cieszą się one tak dużą popularnością, że terminy ognisk trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem, a organizacja ogniska w wyznaczonych tam miejscach podlega ściśle określonej procedurze.

Ponadto, jeśli organizator pikniku sobie tego zażyczy, może skorzystać z odpłatnej usługi przygotowania i uporządkowania miejsca piknikowego oraz przygotowania ogniska. Obejmuje to w szczególności: zbieranie śmieci, wygrabienie terenu, opróżnienie koszy na śmieci przez pracownika ZZM. Ta usługa to koszt 300 złotych. A co z drewnem? Jak tłumaczy urzędniczka ZZM, można oczywiście korzystać z własnego drewna (byleby było suche), ale lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z drewna będącego na stanie ZZM, które posiada potrzebne certyfikaty, by w razie potrzeby można było je okazać służbom.

Wśród innych obszarów, gdzie możecie rozpalić ognisko, jest Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, które posiada wyznaczone miejsce na tego typu aktywności.

Rewolucja w rozwodach: Notariusz i USC zamiast sądu?