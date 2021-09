Olkusz. Galeria Biura Wystaw Artystycznych chce urządzić kolekcję produktów Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych. Rozpoczęła zbiórkę

Zamiast wyrzucać naczynia wyprodukowane w Olkuszu przynieś je do galerii sztuki

Dzięki wyrobom Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych Srebrne Miasto zasłynęło w całej Polsce. Po zakładach Petera Westena, które działały przez ponad sto lat pozostała jedynie pamięć oraz naczynia.

Wielu olkuszan nadal posiada naczynia wyprodukowane w OFNE. Bardzo wiele z nich zachowało się w nienagannym stanie

Pracownicy galerii sztuki w Olkuszu postanowili stworzyć kolekcję designu olkuskiej Emalii. Chcą, by w zbiorach BWA znalazły się kolorowe talerze, dzbanki, pojemniki na wodę i wiele innych wyrobów produkowanych w Olkuszu.

Pomysłodawcy inicjatywy apelują do mieszkańców miasta, aby nie wyrzucać starych wyrobów Emalii do śmieci, a zamiast tego przynieść je go galerii BWA przy ulicy Szpitalnej 34 w Olkuszu.