Olkusz. Parking przy parku Czarna Góra zyska nowe oblicze. Powstanie też chodnik i ścieżka rowerowa [ZDJĘCIA]

Rozpoczęte właśnie prace polegają na budowie miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej przy ul. Piłsudskiego, oświetlenia przy parkingu, utwardzeniu terenu pod budowie odcinka dwukierunkowej ścieżki rowerowej i chodnika oraz umocnieniu istniejącej skarpy.

- Wiemy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się Park Czarna Góra, dlatego konieczne jest uporządkowanie i zwiększenie liczby miejsc parkingowych w jego otoczeniu. Kolejne miejsca parkingowe powstaną także podczas zagospodarowania terenu, związanego z budową trybun i zaplecza sportowego w Parku. Bardzo mnie cieszy, że mieszkańcy tak chętnie korzystają z tego obiektu. Służy on nie tylko profesjonalnym sportowcom, ale także amatorom spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Szczególnie ważne jest to, że najmłodsi mają miejsce, do którego bardzo chętnie wracają – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.