Olkusz. Uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej [ZDJĘCIA]

Uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej, którzy zginęli podczas wojny. Okolicznościowe wiązanki kwiatów złożyli pod pomnikiem przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz miasta oraz środowisk politycznych. Wiązankę złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Jolanta Motyczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kucharzyk oraz dyrektor biura poselskiego Jacka Osucha.

- Dziś przenosimy się pamięcią do tamtych tragicznych czasów, aby oddać hołd poległym i pomordowanym. To dzięki ich ofierze możemy żyć w wolnej Polsce. Podczas II Wojny Światowej ginęli żołnierze, ale i ludność cywilna. Ten dramat sięgnął również do Olkusza. Pierwszy niemiecki bombowiec został zestrzelony nad Olkuszem przez Władysława Gnysia. To z ziemi olkuskiej wywodzi się „człowiek, który wygrał wojnę”, bo tak współcześni historycy mówią o Antonim Kocjanie, który rozpracował pociski V1 i V2. To u nas działali partyzanci Hardego i inne zbrojne oddziały Polski Podziemnej. U nas też, niestety, miały miejsce tragiczne wydarzenia Krwawej Środy czy brutalnej likwidacji getta. Tym bardziej jesteśmy winni naszą pamięć pokoleniom, które doświadczyły wojny. Nigdy więcej! – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.