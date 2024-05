On czerpie z życia pełnymi garściami! Kolorowe życie Kordiana spod Nowego Sącza redakcja

Wacław Cieślik posługujący się pseudonimem artystycznym "Kordian" pochodzi z Żeleźnikowej Wielkiej. Zawsze marzył, żeby zostać gwiazdą. Zaczął grać i śpiewać disco polo z folkowym zacięciem, które ma we krwi. Jego muzyka trafiła do gustu wielu słuchaczom. Teraz jego utwory mają po kilka milionów odsłon na Youtube, a w mediach społecznościowych obserwują go tysiące fanów. Ciągle zaskakuje pokazując swoje barwne życie. Zobaczcie sami!